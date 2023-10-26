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        İskilip Ziraat Odası toprak analizi hizmeti başlattı

        İskilip Ziraat Odası, üreticilere toprak analizi hizmetini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:40
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        İskilip Ziraat Odası toprak analizi hizmeti başlattı
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        İskilip Ziraat Odası, üreticilere toprak analizi hizmetini başlattı.

        Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, düzenlediği toplantısında, toprak analiz cihazını tanıttı.

        İlk toprak analizini yaptıklarını belirten Efe, bu sayede çiftçilerde verim artışı beklediklerini söyledi.

        Efe, "Çiftçiler, arazilerine ekecekleri ürünü söyleyerek bu ürünü ekeceği topraktan numune getirecek. Cihazda analiz edilen toprak, uzman ekip tarafından incelenerek gübreleme ve bakım konusunda çiftçiler bilgilendiriliyor. Cihaz, haftada bir gün Ziraat Odası hizmet ofisinde çiftçinin hizmetinde olacak." dedi.

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