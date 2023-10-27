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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'da polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 3 kişiden biri yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:04
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        Çorum'da polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 3 kişiden biri yakalandı.

        Gülabibey Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Hırsızlık şüphelisi 3 kişi, Beytepe 3. Sokak'ta polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerince çevrede yapılan aramada şüpheliler A.E.G. (16), S.M. (16), H.K.S. (15) yakalandı.

        Çalıntı motosiklet, sahibi A.B'ye teslim edilirken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        - Çorum'da eve silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi.

        Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 29. Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce Mustafa B'ye (40) ait ikamete pompalı tüfekle ateş edildi.

        Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, evin camları kırıldı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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