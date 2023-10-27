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        Çorum'da öğrenciler "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrenciler, "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:00
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        Çorum'da öğrenciler "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrenciler, "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu.

        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Okul bahçesindeki etkinlikte, okulun tüm öğrencilerinin katılımıyla ay yıldız ve 100. yıl koreografisi oluşturuldu. Koreografiye katılan öğrenciler, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak gösteriyi tamamladı.

        Okul müdürü Sefa Kayalı, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Öğrencilerimiz, Cumhuriyet'imizin değerlerini ve geleceğini yansıtan bir koreografi hazırladı." dedi.

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