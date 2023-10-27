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        Çorum Belediye Başkanı Aşkın, Starbucks şubesini protesto eden gençleri ağırladı

        AK Parti Çorum Gençlik Kolları üyeleri, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Çorum'daki şubesinde "yer kapatma eylemi" yaptıktan sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın daveti üzerine belediyenin yerel kahvecisinde Türk kahvesi içti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:11
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        Çorum Belediye Başkanı Aşkın, Starbucks şubesini protesto eden gençleri ağırladı
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        AK Parti Çorum Gençlik Kolları üyeleri, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Çorum'daki şubesinde "yer kapatma eylemi" yaptıktan sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın daveti üzerine belediyenin yerel kahvecisinde Türk kahvesi içti.

        AK Parti Çorum Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan Starbucks şubesinde yaptıkları eylemle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Belediye Başkanı Aşgın da gençlik kolları üyelerini, sosyal medya hesabı üzerinden Çorum Belediyesine ait Velipaşa Kahvecisi'ne davet etti.

        Temur ve gençlik kolları üyeleri, Starbucks şubesindeki eylemi tamamladıktan sonra daveti üzerine tarihi Velipaşa Hanı'ndaki Velipaşa Kahvecisi'nde Aşgın ile bir araya geldi.

        Aşgın ve gençlik kolları üyeleri, burada Türk kahvesi içerek Filistin'de yaşananları değerlendirdi.

        Aşgın, AA muhabirine, eylemlerinden dolayı gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

        Gençlerin Filistin'deki zulme sessiz kalmamasının anlamlı olduğunu vurgulayan Aşgın, "Gençler, yaptıkları eylemle Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler. İsrail'in savaş suçu işlemekten vazgeçmesi gerekir. O bölge Osmanlı döneminde olduğu gibi tekrar barış ve huzur diyarı olacak. Bu anlamda hepimiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyoruz." dedi.

        Temur ise İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 81 ilde eylem yaptıklarına işaret ederek "Türkiye genelindeki Starbucks şubelerinde yaklaşık 30 bin gençle eylem yaptık. Eylemlerimiz İsrail bu vahşeti durdurana dek devam edecek. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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