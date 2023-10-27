Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Z.D. idaresindeki 19 ACG 839 plakalı otomobil, Cengizhan Mahallesi'nde Vali Sokak ile Gülistan Sokak'ın kesişiminde Ömer Şaşkın'ın (34) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bisiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.