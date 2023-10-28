Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Çorum, Çankırı, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum, Çankırı, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törende öğrenciler, "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara Cumhuriyet mecmuası dağıttı.

        Programa, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 18 pare top atışı da gerçekleştirildi.

        Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İstiklal Yolu Derneği tarafından Çankırı Müzesi'nde "Cumhuriyet'e Giden Yol: İstiklal Yolu 100. Yıl Sergisi" açıldı.

        - Tokat

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Sinop

        Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene CHP Sinop Milletvekili Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi ile Cumhuriyetle 100. Yıl Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Programda Türkiye Kayak Federasyonu sporcuları tarafından tekerlekli kızak gösterisi de sunuldu.

        - Amasya

        Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Bayram Çelik tarafından çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi
        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi
        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması
        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması
        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı
        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto...
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto...
        Çorum hurdalık deposuna sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Çorum hurdalık deposuna sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Ser...
        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Ser...