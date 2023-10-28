Çorum FK, Manisa FK maçına hazır
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan son antrenmanla Çorum'daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Manisa'ya hareket etti.
Kara yoluyla Ankara'ya, oradan da uçakla İzmir'e gidecek kafile, buradan da kara yoluyla Manisa'ya ulaşacak.
Gribal enfeksiyona yakalanan orta saha oyuncusu Michal Nalepa'nın iyileşerek takıma katılmasıyla Çorum FK'de maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK arasında yarın Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.