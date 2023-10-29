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        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:33
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        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
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        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

        Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı.

        Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu.

        Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Reşat Karagöz katıldı.

        Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Bayram Çelik'in vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Doruk, yaptığı konuşmada, "Bugün ecdadımızın büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayarak Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

        Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Vatandaşlardan Melike İnan, "Coşkuluyuz, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak, yaşatmak, çocuklarıma bunları göstererek çok mutlu olduk. Çok mutluyuz, söylenecek bir şey yok. İnşallah nice nice yıllar Cumhuriyet'imizi kutlarız." diye konuştu.

        Kutlama programı resmi geçit törenin ardından son buldu.

        - Çorum

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Zülkif Dağlı, makamında tebrikleri kabul etti.

        Dağlı, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter takımı ve cimnastik gösterileri sunuldu.

        Törende ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Çorum Belediyesince 100 kişiyle "Çorum Halayı" gösterisi sunuldu.

        Tören, kortej geçişiyle son buldu.

        - Tokat

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter ve cimnastik gösterileri sunuldu.

        Törende, 15'li elbisesi giyerek ata binen öğrenciler ilgi odağı oldu.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        - Kastamonu

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dallı, konuşma yaptı.

        Ardından halk oyunları ve spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu. Müzik dinletisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı.

        Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince sunulan zeybek oyunu ise vatandaşların beğenisini topladı. Ekipler daha sonra silahlı ve silahsız gösteriler de sundu.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        - Çankırı

        Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Taşolar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Çankırı'da genç Cumhuriyet'in ayakta kalma mücadelesinin izleri olduğunu belirten Taşolar, şöyle konuştu:

        "İnşallah Çankırı, Türkiye Yüzyılı'nın da izlerini taşıyacak, Türkiye Yüzyılı macerasının da ortasında, göbeğinde olacak, Türkiye Yüzyılı'nın marka şehirlerinden biri olacaktır. Elbette ki bu kendine kendine olmayacaktır. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte bu şehir için yeni bir heyecan duyacağız, hep birlikte bu şehir için aklımızı, fikrimizi ve gücümüzü ortaya koyacağız ve bu şehrin çocuklarına, bu ülkenin çocuklarına daha güzel, daha üretken, daha müreffeh bir Çankırı bırakacağız. Ne şekilde olursa olsun, bu Cumhuriyeti kurup bize emanet edenlere layık olacağız; kendimize yeni ve güzel bir gelecek kuracak, dünya mazlumlarına ise umut olacağız."

        Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yaran gösterisi sunuldu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca silahlı gösteri yapıldı.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        - Sinop

        Sinop'ta İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Özarslan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Özarslan’ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile halk oyunları grupları gösteri gerçekleştirdi.

        Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

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