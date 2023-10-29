A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı.

Ahlatcı Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman, şut ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

İdmanın ardından teknik direktör Kıragası AA muhabirine, Lüksemburg maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Lüksemburg maçını kazanmaları halinde UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyeceklerini vurgulayan Kıragası, "Çok heyecanlıyız. Bizim önceliğimiz bu yıl kesinlikle B Ligi'ne çıkmaktı. Yerimizin de B Ligi olduğunu biliyoruz. Oyuncularımız hem heyecanlı, hem de biraz gergin ama her zorluğun üstesinden geldikleri gibi yine bu maçın da üstesinden gelecekler." dedi.

Kıragası, oynadıkları tüm maçlara önem verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti.

"Biz, milli takım maçlarının hepsini birer Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi kutluyoruz. Bu formayı giydiğimiz sürece hep böyle kutlamaya devam edeceğiz. Bizler Atatürk'ün çocukları, evlatları olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kadınlarız. Hem kadın istihdamını artırmak, hem de kadınların sosyal, toplumsal değişimine katkı sağlamak için buradayız. Alacağımız her başarı ülkemiz için hem bir nefes, bir umut, hem de geleceğe olan bir yatırım olarak düşünüyoruz."

- "Hepimiz iyi motivasyonla maça çıkacağız"

Milli futbolcu Miray Cin ise Çorum'da çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Maç günü stadın tamamen dolmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın kadın futbolunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Bizim futbolumuzu izleyin, deneyin, stada gelin ve bizim de oynayabildiğimizi görün. Lüksemburg ile ilk maçta güzel bir oyun sergiledik ve maçı kazandık ama ikinci maça sıfırdan başlıyoruz. O yüzden performansımızı bu yönde sergileyeceğiz. Hepimiz iyi motivasyonla maça çıkacağız ve rakibimizi küçümsemeden bu maçı da alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım oyuncusu Ümran Özev ise B Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştıklarını ancak henüz garanti olmadığını belirterek, "Lüksemburg maçını da kazandıktan sonra B Ligi sevinci yaşayacağız. C Ligi'ne inanılmaz iyi başladık. Mükemmel performans sergiliyoruz. Takım arkadaşlarımın hepsi inanılmaz motive. Ekip maçların hepsini kazanmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu Ümran Özev, Cumhuriyet'in 100. yılında üst lige yükselmenin kendileri için onur ve gurur meselesi olduğunu sözlerine ekledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüsemburg maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.