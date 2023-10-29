Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı.

        Ahlatcı Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

        Antrenman, şut ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

        İdmanın ardından teknik direktör Kıragası AA muhabirine, Lüksemburg maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Lüksemburg maçını kazanmaları halinde UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyeceklerini vurgulayan Kıragası, "Çok heyecanlıyız. Bizim önceliğimiz bu yıl kesinlikle B Ligi'ne çıkmaktı. Yerimizin de B Ligi olduğunu biliyoruz. Oyuncularımız hem heyecanlı, hem de biraz gergin ama her zorluğun üstesinden geldikleri gibi yine bu maçın da üstesinden gelecekler." dedi.

        Kıragası, oynadıkları tüm maçlara önem verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti.

        "Biz, milli takım maçlarının hepsini birer Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi kutluyoruz. Bu formayı giydiğimiz sürece hep böyle kutlamaya devam edeceğiz. Bizler Atatürk'ün çocukları, evlatları olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kadınlarız. Hem kadın istihdamını artırmak, hem de kadınların sosyal, toplumsal değişimine katkı sağlamak için buradayız. Alacağımız her başarı ülkemiz için hem bir nefes, bir umut, hem de geleceğe olan bir yatırım olarak düşünüyoruz."

        - "Hepimiz iyi motivasyonla maça çıkacağız"

        Milli futbolcu Miray Cin ise Çorum'da çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Maç günü stadın tamamen dolmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın kadın futbolunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Bizim futbolumuzu izleyin, deneyin, stada gelin ve bizim de oynayabildiğimizi görün. Lüksemburg ile ilk maçta güzel bir oyun sergiledik ve maçı kazandık ama ikinci maça sıfırdan başlıyoruz. O yüzden performansımızı bu yönde sergileyeceğiz. Hepimiz iyi motivasyonla maça çıkacağız ve rakibimizi küçümsemeden bu maçı da alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Milli takım oyuncusu Ümran Özev ise B Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştıklarını ancak henüz garanti olmadığını belirterek, "Lüksemburg maçını da kazandıktan sonra B Ligi sevinci yaşayacağız. C Ligi'ne inanılmaz iyi başladık. Mükemmel performans sergiliyoruz. Takım arkadaşlarımın hepsi inanılmaz motive. Ekip maçların hepsini kazanmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Tecrübeli oyuncu Ümran Özev, Cumhuriyet'in 100. yılında üst lige yükselmenin kendileri için onur ve gurur meselesi olduğunu sözlerine ekledi.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüsemburg maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti
        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu
        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi