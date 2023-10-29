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        Lüksemburg Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye maçı için Çorum'a geldi

        Lüksemburg, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü oynayacağı Türkiye karşılaşması için Çorum'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:07 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:07
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        Lüksemburg Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye maçı için Çorum'a geldi
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        Lüksemburg, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü oynayacağı Türkiye karşılaşması için Çorum'a geldi.

        Lüksemburg A Milli Kadın Futbol Takımı'nı Çorum'da konaklayacağı otelde Çorum Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar karşıladı.

        Çağlar, Lüksemburg Teknik Direktörü Daniel Santos ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.

        Lüksemburg, yarın Çorum Şehir Stadı'nda son antrenmanını yaparak maç saatini bekleyecek.

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