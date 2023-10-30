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        Vali Dağlı, Türkiye-Lüksemburg maçının oynanacağı Çorum Stadı'nda inceleme yaptı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta yarın Lüksemburg ile karşılaşacağı Çorum Stadı'nda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:27
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        Vali Dağlı, Türkiye-Lüksemburg maçının oynanacağı Çorum Stadı'nda inceleme yaptı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta yarın Lüksemburg ile karşılaşacağı Çorum Stadı'nda inceleme yaptı.

        Dağlı, ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'dan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

        Vali Dağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların maça ücretsiz gireceğini, ancak Passolig üzerinden bilet işlemi yapması gerektiğini söyledi.

        Bugün itibarıyla 7 bine yakın taraftarın maça giriş için başvuru yaptığını belirten Dağlı, yarın sabah itibarıyla rakamın 10 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

        Maçın saat 19.00'da başlayacağını hatırlatan Dağlı, müsabaka günü Çorum Stadı'nın tamamen dolmasını beklediğini vurguladı.

        TFF, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğünün gerekli hazırlıkları tamamladığını aktaran Dağlı, "Stadımız her bakımdan maç için hazırlandı ve artık heyecanlı bir şekilde maç saatini bekler haldeyiz. İlimizde yapılan ilk milli maç olması hasebiyle ve Cumhuriyetimizin 100. yılına binaen bu anlamlı günde Çorumlu hemşehrilerimizin tamamını maça davet ediyorum. Gelsinler, milli takımımıza destek olsunlar ve uyum içinde inşallah maçımızı yapalım." diye konuştu.

        Stadın seyirci kapasitesinin 15 bin civarında olduğunu anımsatan Dağlı, "İnşallah bu stadımızda dolu bir şekilde milli takımımızı desteklemek ve yabancı takıma da iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dağlı, Saat Kulesi'nin bulunduğu Hürriyet Meydanı'ndan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti vereceklerini de ifade etti.

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