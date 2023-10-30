Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.D, Z.E, T.B, M.A, N.A. ve F.G. yakalandı.

        Adreslerde 85 gram kurutulmuş kenevir, 51 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

        Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Vali Dağlı, Türkiye-Lüksemburg maçının oynanacağı Çorum Stadı'nda inceleme...
        Vali Dağlı, Türkiye-Lüksemburg maçının oynanacağı Çorum Stadı'nda inceleme...
        Lüksemburg Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye maçı için Çorum'a geldi
        Lüksemburg Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye maçı için Çorum'a geldi
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı
        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...