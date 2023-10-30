Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında yarın Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında yarın Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Çorum Şehir Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. İdman pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Kıragası AA muhabirine, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Hedeflerinin galibiyet olduğuna işaret eden Kıragası, "Çok motiveyiz, çok konsantreyiz çünkü yarın buradan alacağımız 3 puanla B Ligi'ne çıkmayı garantileyeceğiz. Oyuncularım galibiyet almak için elinden geleni yapacaklar. As kadroda olan bazı oyuncularımızı sakatlıklarından dolayı çağıramamıştık ama onların yerine çağırdığımız her oyuncu, onlar için bir kat daha fazla oynamaya devam ediyor. Şu anda çok hazırız, B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemizin 100. yılını yaşıyoruz, artık yeni bir yüz yıla adım attık. Türk kadının gücünü ve ülkesini gururlandırmak için neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız." dedi.

        Kıragası, Çorum halkının maça ilgi göstermesini beklediklerini de dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler (2)
        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler (2)
        İskilip'e OSB kurulması için çalışmalar sürüyor
        İskilip'e OSB kurulması için çalışmalar sürüyor
        Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum Valisi, halkı milli maça çağırdı
        Çorum Valisi, halkı milli maça çağırdı
        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler
        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler
        Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı