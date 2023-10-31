Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çorum'da cenaze törenine katıldı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in vefat eden kayınpederi Sait Çelik'in (88) Çorum'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in vefat eden kayınpederi Sait Çelik'in (88) Çorum'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede yaşamını yitiren Çelik için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Şahin ve yakınlarının yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanvekilleri Eyup Yeşil, Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.
Yargıtay Başkanı Akarca, Başsavcı Şahin ve ailesine taziye dileklerini iletti.
Sait Çelik'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.