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        Türkiye-Lüksemburg maçının ardından

        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bugün kadın futbolu adına bir tarih yazıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:33
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        Türkiye-Lüksemburg maçının ardından
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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bugün kadın futbolu adına bir tarih yazıldı." dedi.

        Kıragası, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kadın futbolu adına çok kıymetli bir gün yaşandığını söyledi.

        Futbolcularını galibiyetten dolayı kutlayan Kıragası, "Bugün kadın futbolu adına bir tarih yazıldı. Son 2 maçımız kala B Ligi'ne çıkmış olmaktan dolayı son derece onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyet Bayramı'ndan sonraki ilk maçı oynamak, oynadıktan sonra da B Ligi'ne çıkmış olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyorum. Nice güzel zaferlere diyorum." şeklinde konuştu.

        Kıragası, Çorum halkını teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti.

        "Şunu da çok iyi biliyorum özellikle Çorum'daki işverenler bütün kadın çalışanlarına izin verip maça gelmelerini desteklemişler. Bu bizim için çok kıymetli. Çorum halkını çok çok teşekkür ediyorum. Elazığ'dan sonra Çorum halkının da tribünleri doldurmuş olmalarından dolayı da şükranlarımı iletiyorum. Bugün burada anneler ve kız çocuklarını gördüm. Ben de sahaya girerken 'Muhteşem bir atmosfer bizi bekliyor' dedim. Bu saatten sonra artık Çorum'a da Çorum şehrine de bir kadın futbol takımı çok yakışır. Çünkü ciddi bir potansiyel var. Türk kadını olarak her şeyi başarabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. O yüzden de son derece gururluyum."

        Grupta kalan 2 maçı da kazanmak istediklerine işaret eden Kıragası, "Bizim bu turnuvadan önceki düsturumuz şuydu, altıda 6 yapacağız. Namağlup B Ligi'ne çıkacağız, gol yemeyeceğiz. 4'üncü maçımız geride kaldı ve gol yemedik, dördünü de kazandık. Son 2 maçımızda da hiç disiplinimizi bozmadan aynı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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