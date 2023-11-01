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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:56
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, içinde M.Ş. ve C.A'nın bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, mermilerin isabet ettiği C.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan M.Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlı, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan 2 tabancaya el konuldu.

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