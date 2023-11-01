Osmancık'ta itfaiye personeline mesleki eğitim veriliyor

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevli 24 itfaiye personeline mesleki eğitim programı düzenlendi.

Osmancık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimde itfaiyecilere, yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma ve önleyici tedbirler, itfaiyecilik ve yangın güvenliği kavramları, tehlikeli maddeler ve kimyasallar konularında teorik bilginin yanı sıra yangına müdahale teknikleri konusunda da uygulamalı eğitim veriliyor.

Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Şenol Yavuz, itfaiyecilerin mesleki yönden kendilerini geliştirmeleri açısından faydalı bir eğitim düzenlediklerini belirterek, eğitimin sonunda katılımcılara sertifika vereceklerini kaydetti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Çıplak da kursu ziyaret ederek, itfaiyecilerle bir araya geldi.