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        İskilip'te iki günde 80 ünite kan bağışı toplandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde iki günde 80 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:20
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        İskilip'te iki günde 80 ünite kan bağışı toplandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde iki günde 80 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

        Türk Kızılayı İskilip Şubesi'nce Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kampanya kapsamında Başbuğ Alparslan Türkeş Şehir Parkı'na kurulan mobil kan alma aracında vatandaşların kan bağışı alındı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali Sülük de mobil kan alma aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

        Kampanya kapsamında iki günde 80 ünite kan bağışı alındığı bildirildi.

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