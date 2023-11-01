Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü evinde Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü evinde Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından spor salonunda kuvvet çalışması yaptı.
Son olarak Manisa FK deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puanla dönen kırmızı-siyahlılarda sakat ya da kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.
Kırmızı-siyahlılar, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.