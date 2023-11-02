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        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da park halindeki 3 araca çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:34
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        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da park halindeki 3 araca çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Oğulcan K. (23) idaresindeki 34 BCL 418 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde park halindeki otomobil, kamyon ve hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Park halindeki araçlarda hasar oluştu.

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