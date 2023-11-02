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        Mite Defence Genel Müdürü Doğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'yi ziyaret etti

        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fişek fabrikası Mite Defence'in genel müdürü Fatih Doğan'ın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:13
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        Mite Defence Genel Müdürü Doğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'yi ziyaret etti
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        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fişek fabrikası Mite Defence'in genel müdürü Fatih Doğan'ın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüştüğü bildirildi.

        Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Mite Defence'in, Türkiye'nin en büyük fişek fabrikası olduğu ve yılda 360 milyon fişek üretme kapasitesi bulunduğu belirtildi.

        Firmanın genel müdürü Fatih Doğan'ın temaslarda bulunmak üzere Uganda'ya gittiği aktarılan açıklamada, Doğan'ın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve Bakan Hon. Evelyn Anite ile görüştüğü ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, Cumhurbaşkanı Museveni'nin kendisini kabul etmesinin, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

        Verimli görüşmeler yaptıklarının altını çizen Doğan, "Yerli ve milli bir fişek üretim fabrikası olmamız Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından da taktirle karşılandı. Bu sadece bizim değil ülkemiz için de gurur vesilesi. Ayrıca görüşmede Devlet Başkanı Yoweri Museveni, savunma sanayi ve diğer birçok ticari sahada atmak istedikleri önemli adımlara ve gelecekte olası birçok alanda iş birliklerine değinmesi bizleri fevkalade mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Bakan Anite ile de görüştüklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Sayın Bakan, yerli ve milli kabiliyetle Türkiye'nin en büyük fişek fabrikası olan Mite Defence'in kapasitesi ve imkanları üzerine anlattıklarımızdan fevkalade etkilendi. Yılda üreteceğimiz 360 milyon fişeği ise işbirliği yapmak için en önemli sebep olarak gördüğünü aktardı."

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