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        İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda tatbikat yapıldı

        Çorum İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:44
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        İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda tatbikat yapıldı
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        Çorum İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

        İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatta, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundaki olası yangın durumunda personel ve hükümlülerin yapması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

        Teorik eğitimle başlayan eğitimde senaryo gereği yangın alarmının çalmasıyla binadaki personel ve hükümlüler, itfaiye personelince tahliye edildi.

        Yangın çıkan binada kalan bir kişi itfaiye aracıyla kurtarılırken, senaryo gereği dumandan etkilenen bir kişi de sedye ile ambulansa taşındı.

        Ardından yangına ilk müdahale, yangın söndürücülerin kullanımı gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.

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