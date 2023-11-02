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        Çorum'da 1 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'da tartıştığı 1 kişiyi silahla ateş ederek öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:31
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        Çorum'da 1 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çorum'da tartıştığı 1 kişiyi silahla ateş ederek öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında dün tartıştığı C.A'yı öldürdüğü, M.Ş'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        H.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Saldırıda yaşamını yitiren C.A'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Yaralı M.Ş'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

        Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında, dün H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada H.A, içinde M.Ş. ve C.A'nın bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçmış, saldırıda C.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.Ş. ise yaralanmıştı. H.A. olayın ardından polis ekiplerince 2 tabanca ile yakalanmıştı.

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