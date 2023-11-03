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        Çorum'da ekim ayında sürücülere 7 milyon 390 bin liradan fazla ceza kesildi

        Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce ekim ayında yapılan denetimlerde sürücülere 7 milyon 390 bin 825 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:10
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        Çorum'da ekim ayında sürücülere 7 milyon 390 bin liradan fazla ceza kesildi
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        Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce ekim ayında yapılan denetimlerde sürücülere 7 milyon 390 bin 825 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde kent genelinde yapılan uygulamalarda 17 bin 129 araç sorgulandı.

        Denetimlerde alkollü, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve hatalı park gibi kural ihlalleri yapan 4 bin 507 araç sürücüsüne 7 milyon 390 bin 825 lira ceza kesildi.

        Denetimlerde ayrıca trafiğe çıkmaya uygun olmadığı belirlenen 55'i modifiyeli 221 araç trafikten men edildi.

        Araçlarda yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 tüfek ve 72 uyuşturucu hap ele geçirildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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