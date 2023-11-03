Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mustafa Ç. idaresindeki 05 DZ 147 plakalı otomobil, Cemilbey Caddesi Güzelyurt mevkisinde Yılmaz K'nin kullandığı 19 BE 719 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Zübeyde Ç, Merve Nur Ç, Melike Ç. ve Nuray Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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