Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, verilen yanlış kararların maçın önüne geçtiğini söyledi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 15 dakikasının ardından 2-0'lık skorla maçın kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Devreye de 2-0'lık net bir skorla girdiklerine işaret eden Tam, "İkinci devre bambaşka bir maç oldu bizim adımıza. Verilen yanlış kararlar maçın önüne geçti diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yenilgiden dolayı üzgün olduğunu dile getiren Tam, şunları kaydetti:

"O anda tepki verip soğukkanlılığımızı korumalıydık. Yediğimiz gollere baktığımızda, kontradan yakalandığımız pozisyonlar değildi. Takım olarak kendi yarı sahamızdaydık. Sayısal eksikliğimiz yoktu. Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 yenildik. Gerçekten bizi çok üzdü ama böyle olmaması gerekiyordu. Hakem, şu, bu bir sürü mazeret üretilebilir ama 2-0'dan bir maç 3-2'ye dönüyorsa bu maç bana yazar."

- Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan ise aldıkları galibiyetle lig sıralamasında play-off civarında kaldıklarını söyledi.

Bir hafta boyunca çalışarak, zor bir müsabakadan galip ayrıldıklarını vurgulayan Özcan, "İlk yarı 2-0 yenik duruma düştükten sonra devre arasında oyunculara, 'Siz bu değilsiniz. İçinizdeki cevheri çıkarmanız lazım.' diyerek motive ettik. Bu şekilde sahaya çıkardık. Biz onlara çok inanıyoruz, onlar da elinden gelenin en iyisini yaptılar ve maç bu hale döndü." diye konuştu.

Oyuna 4-2-3-1 sistemiyle başladıklarını, 2-0 geriye düştükten sonra 4-4-2'ye döndüklerini, golleri bulduktan sonra 5-4-1 ile karşılaşmayı tamamladıklarını anlatan Özcan, farklı formasyonlarda oynayabilen oyunculara sahip olduklarını, bunun üzerine özel çalıştıklarını kaydetti.

Özcan, "Maçın içinde pozisyonlar var, bakmak lazım. Bunlar her hafta bize de oluyor. Eğer bize de yanlış bir şey varsa veya size yanlış bir şey olduysa bunun değerlendirilmesi lazım. Önemli bir galibiyet aldık. Bu, bizim dönüş maçımızdı. Bu maçı kaybetseydik şayet, farklı bir tarafa oynayabilirdik ama kazandığımız için yine play-off civarındayız. Artık farklı şekilde hazırlanıp, Bodrum maçını sahamızda kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.