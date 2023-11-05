Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan anneler, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen çocukların şehridir Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'e desteğini açıklayan şirketlerin marka ve logolarının yer aldığı boykot sergisinin açıldığı etkinlikte anneler "Alma, aldırma, zulme ortak olma" şeklinde slogan attı, markalara tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan mektubun okunduğu etkinlikte, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua da edildi.