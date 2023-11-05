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        Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:08
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        Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

        Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan anneler, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen çocukların şehridir Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

        İsrail'e desteğini açıklayan şirketlerin marka ve logolarının yer aldığı boykot sergisinin açıldığı etkinlikte anneler "Alma, aldırma, zulme ortak olma" şeklinde slogan attı, markalara tepki gösterdi.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan mektubun okunduğu etkinlikte, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua da edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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