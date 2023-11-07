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        Çorum'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:40
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        Çorum'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Yıldızhan Mahallesi'nde yabancı uyruklu Saad Elcabir Elhalaf'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaşadığı binanın ikinci katında mahsur kalan bir çocuk, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenle evin penceresinden kurtarıldı.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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