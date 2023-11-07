Çorum'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Çorum'un Alaca ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yıldızhan Mahallesi'nde yabancı uyruklu Saad Elcabir Elhalaf'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaşadığı binanın ikinci katında mahsur kalan bir çocuk, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenle evin penceresinden kurtarıldı.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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