Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Özbalta, pes etmeyen bir takım kurmak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, sahada pes etmeyen bir takım haline gelmek için çalışacaklarını söyledi.

Özbalta, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Çorum halkının uzun süre beklediği şampiyonluğun ardından bir dalgalanma yaşandığını ve kendisinin göreve getirildiğini belirtti.

Çorum FK ile güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Özbalta, başarılı olabilmek için şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kıymetli futbolculara sahip bir kulübe geldiğini kaydeden Özbalta, "Onların yapması gereken sahada iyi mücadele etmek ve belli bir prensip içinde teknik direktör ve ekibinin verdiği direktifleri uygulamak, oyun felsefesini kabul etmek. Hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor müsabakasından itibaren bunu taraftarımız görecektir." diye konuştu.

Çorum FK Teknik Direktörü olarak ilk kez 12 Kasım'da Kocaelispor karşısına çıkacağını aktaran Özbalta, "Hafta sonundan itibaren ciddi bir rekabete girerek, sahada kimseden çekinmeden, kimseden tedirgin olmadan, asla ve asla sıkıntı anlarında pes etmeyen bir takım haline gelebilmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Futbolculardan Murat Yıldırım'ın aynı zamanda kulübün sahibi olmasını değerlendirdi

Özbalta, bir basın mensubunun, takımın futbolcularından Murat Yıldırım'ın aynı zamanda kulübün sahibi olmasını nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Murat Yıldırım, Çorumlu olduğu, bu renklere ve şehre bağı olduğu için ticari bir girişim, belki gönülden bir girişim yapmış. Bunun yanında futbol hayatını da devam ettiriyor. Futboldan zevk alıyor ve iyi de bir oyuncu. İnanılmaz da karakterli bir arkadaşımız. Hem Murat Yıldırım hem bizler için dengeli götürülmesi gereken bir durum. Murat'ın olgunluğunu görüyorum, hoşuma da gidiyor. Oynaması gerekiyorsa Murat oynayacaktır. Diğer kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Murat Yıldırım'ın kulübüyle olan durumunu bir futbolsever, kültürel bir zenginlik olarak gördüm. Bunun dışında benim için futbolcudur. Nasıl ki bir futbolcuya sevgim, saygım ve muhabbetim devam ediyorsa, Murat'a da yaklaşımım bu şekilde olacaktır. Onun da bana yaş itibarıyla yardımları olacaktır. Bu dengeyi koruyup takıma katkı sağlamaya devam edecektir diye düşünüyorum."

Savunma oyuncusu Zargo Toure ise takımla çıktığı her antrenmandan keyif aldığını, takıma ve Çorum'a alışma problemi yaşamadığını anlattı.

Ligde puan kaybettikleri maçlar olduğunu ancak bundan sonraki karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğini belirten Toure, "Yeni hocamız geldi, takım arkadaşlarımızla çalışıp bundan sonra ne yapabileceğimize bakmamız lazım. Bir şeyden pişman olmaktansa daha fazla çalışıp daha iyisini yapıp mutlu olmamız gerekiyor. Yeni hocamızın gelişiyle takım arkadaşlarımızla önümüzdeki maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.