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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:26 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:52
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ferhat A. (41) idaresindeki 19 UK 820 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın (41) kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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