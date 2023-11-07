Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 19 ADC 605 plakalı motosiklet, Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan İ.Y, sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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