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        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:03
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        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        E.A. idaresindeki 19 ADC 605 plakalı motosiklet, Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan İ.Y, sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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