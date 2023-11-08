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        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sergi ile dikkat çekti

        Çorum'un İskilip ilçesinde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Filistin" konulu resim ve fotoğraf sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:46
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        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sergi ile dikkat çekti
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        Çorum'un İskilip ilçesinde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Filistin" konulu resim ve fotoğraf sergisi düzenledi.

        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu (MYO) Grafik Tasarım Programı öğrencilerince okul bahçesinde açılan sergide, İsrail'in saldırılarının Filistin'de sebep olduğu yıkım ve insanların yaşadığı güçlüklerin gösterildiği fotoğraf ve resimlere yer verildi.

        İskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergide Filistin'deki insanların yaşadığı zulmü anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilerin örnek bir davranışa imza attığını belirten Özdemir, "Görüntüleri izlediğinizde insani değerler taşıyan hiç kimsenin rahatsız olmaması elde değil. Siyonistlerin yapmış olduğu bu zalimliklere 'dur' demek için öğrencilerimizin bu güzel davranışları ile tepki göstermeleri önemli bir davranıştır." dedi.

        Özdemir, "Zalimlerin karşısında ve mazlumların yanında olunması tarihimizin ve dinimizin bir gereğidir. Dolayısıyla bunun yerine getirilmesi de insani olarak bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu da öğrencilerimiz kendi branş ve meslekleri ile dile getiriyorlar. Bu duyarlılığı sergiledikleri için öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu akıl ve şuurla hareket ettiğimiz sürece siyonist zalimler hiçbir zaman emellerine Allah’ın izniyle ulaşamayacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve davetliler, sergiyi gezerek öğrencilerden görseller hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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