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        Çorum Belediyesi 2 bini aşkın personelinin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı

        Çorum Belediyesi'nde çalışan 2 binin üzerindeki memur ve işçinin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:26
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        Çorum Belediyesi 2 bini aşkın personelinin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
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        Çorum Belediyesi'nde çalışan 2 binin üzerindeki memur ve işçinin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararlaştırıldı.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etmeye karar verdiklerini bildirdi.

        Bu kapsamda kullanılan kartların yerine TROY'u kullanacaklarını belirten Aşgın, "İşçi ve memur sendikalarının desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan TROY ile değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Aşgın, Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğini, zulme karşı herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'i ve oradaki zulmü alkışlayan Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika'yı ve o zulme destek olan herkesi aynı şekilde büyük şiddetle, nefretle kınamaya, günahlarını suratlarına vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

        Visa ve Mastercard özellikli kredi kartlarından komisyon alan firmanın İsrail menşeli bir firma olduğunu anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

        "Bu firma, Visa ve Mastercard özellikli kredi kartları üzerinden her alışverişin yüzde 1,5’ini komisyon almak suretiyle siyonizme para akıtıyor. Dolayısıyla bu kartlarla yaptığımız her alışverişin yüzde 1,5’ini siyonizme ve oradaki işgali alkışlayanlara gönderiyoruz. Devletimiz bu işe el atarak, Visa ve Mastercard'ın yerine geçecek yerli ve milli bir hamleyle Bankalararası Kart Merkezimiz TROY'u kurdu. TROY ile artık yüzde 1,5 komisyon İsrail'e akmıyor, bizim bankalararası kart merkezimizde kalıyor."

        Yetkili işçi ve memur sendikaları ile görüşerek personel kartlarını TROY ile değiştireceklerini aktaran Aşgın, "2 bini aşkın personelimizle toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını TROY ile değiştireceğiz. Sendikalarımız çok kısa sürede tüm işçi ve memurlarımızın değişim taleplerini alacak ve toplu şekilde bankalara bunları ileteceğiz." açıklamasında bulundu.

        Aşgın, daha önce de belediye bünyesindeki sosyal tesislerde İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini satıştan kaldırdıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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