Çorum'da çarpışan 3 araçtaki 4 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ayhan D. (83) idaresindeki 19 TU 448 plakalı hafif ticari araç, Şevket A. (53) yönetimindeki 06 HD 2879 plakalı otomobil ve Satılmış Ç'nin (28) kullandığı otomobil Çorum-İskilip kara yolu Belediye Halk Et Kombinesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ayhan D. ve Satılmış Ç. ile araçlardaki Satı D. (82) ve Olcay Ç. (32) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Satı D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kapanan Çorum-İskilip kara yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.