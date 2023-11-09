Çorum'da lise öğrencilerinden İsrail'in Gazze saldırılarına kliple tepki

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze saldırılarına müzisyen Bob Dylan'ın "Blowin' in the Wind" şarkısına çektikleri kliple tepki gösterdi.

10-A sınıfı öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla klip hazırlamaya karar verdi.

Bob Dylan'ın Amerikan sivil hakları ve savaş karşıtı hareketlerin marşı haline gelen şarkılarından "Blowin' in the Wind"ı seslendiren öğrenciler, savaşta kundaktaki bebeklerin öldürüldüğüne vurgu yaptı.

Sınıfta seslendirdikleri şarkıya üzerinde "kanlı el lekesi" bulunan iki kundakla klip çeken öğrenciler, videoyu sosyal medya hesaplarından "Bu şarkı bundan 60 sene önce Vietnam Savaşı'nı bitiren protest bir şarkı. Umut ediyoruz ki İsrail saldırılarını da durdursun. En azından o zaman olduğu gibi sorgulatıp düşündürsün. Bu anlamda ufacık bir katkımız bile olsa bu da bize yeter." notuyla paylaştı.​​​​​​​