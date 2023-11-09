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        Çorum'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

        Çorum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:42
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        Çorum'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
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        Çorum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen O.K. (73), A.A. (28), D.B. (45), H.Ç. (57), A.A. (45), Y.M. (69), Y.A. (51), İ.K. (35) ve E.O'yu (37) takibe aldı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince farklı adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, A.A. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Diğer zanlılar A.A, H.Ç. ve E.O. adli kontrol şartıyla, Y.A, Y.M. ve İ.K. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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