Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçına çıkacak olan kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Berkay, Arda, Gökhan Karadeniz ve Atakan Camgöz, bu maçın kadrosun yer almıyor.

        Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında yarın Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Ahlatcı Çorum FK, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
        Dodurga'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Dodurga'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kargı'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kargı'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Uğurludağ'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Uğurludağ'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Osmancık'ta 100 fidan toprakla buluşturuldu
        Osmancık'ta 100 fidan toprakla buluşturuldu