Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçına çıkacak olan kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Berkay, Arda, Gökhan Karadeniz ve Atakan Camgöz, bu maçın kadrosun yer almıyor.

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında yarın Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ahlatcı Çorum FK, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı.