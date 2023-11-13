Çorum FK Başkanı Yalçın'dan taraftara birlik çağrısı
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kocaelispor maçının ardından taraftarlara birlik olma çağrısı yaptı.
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kocaelispor maçının ardından taraftarlara birlik olma çağrısı yaptı.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaelispor'a son dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını hatırlattı.
Taraftarları takımı desteklemeye davet eden Yalçın, "Öncelikle sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerime, kenardaki teknik direktörümüze, bizi destekleyen taraftarlarımıza ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Çorumlulara teşekkür ederim. Bir önceki sezon boyunca birlikte başardık ve bu sezon da omuz omuza, hep birlikte tarih yazacağız. Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok." ifadelerini kullandı.
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