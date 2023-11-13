Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 16 bin 569 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Hattuşa Antik Kenti'nde fil dişinden yapılmış 2 bin 800 yıllık süsleme parç...
        Hattuşa Antik Kenti'nde fil dişinden yapılmış 2 bin 800 yıllık süsleme parç...
        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan taraftara birlik çağrısı
        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan taraftara birlik çağrısı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak
        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak
        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu