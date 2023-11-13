Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 16 bin 569 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.