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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan "kentsel dönüşüm" açıklaması

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalli idareler seçimlerinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyenin rolünün artacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:56
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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan "kentsel dönüşüm" açıklaması
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalli idareler seçimlerinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyenin rolünün artacağını bildirdi.

        Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin Çorum için olumlu değişimleri beraberinde getireceğini belirtti.

        Mimar Sinan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlatıldığını hatırlatan Aşgın, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma temposu içerisine gireceğiz. Mimar Sinan Mahallesi'nde 42 hektar alanda revizyon imar planımızı hazırladık. 8 kat imar, alt katı işyeri, geniş yollarıyla imar planımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

        Bölgede müteahhitlerle hak sahiplerinin çalışmalarının istenen hızda gitmediğini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

        "Yeni dönemin en önemli işi kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artırmak olacak. Kentsel dönüşüm, müteahhitlerle anlaşarak yapılmazsa biz Çorum Belediyesi olarak bizzat bu işin içerisine gireceğiz. Özel sektör tarafından yapılmazsa vaadimiz olsun, yeni dönemde görev bize nasip olursa buradaki binaların çoğunu Çorum Belediyesi olarak bizzat biz yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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