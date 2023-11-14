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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı

        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:48
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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı
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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Osmancık Caddesi Ulu Cami yakınlarındaki iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

        Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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