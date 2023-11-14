Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Osmancık Caddesi Ulu Cami yakınlarındaki iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.