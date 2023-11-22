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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:17
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E. S. idaresindeki 19 ACD 765 plakalı otomobil ile E. G'nin kullandığı 05 ACG 234 plakalı motosiklet Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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