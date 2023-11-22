Çorum'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Madıha Nazır Faried Coşkun'un kullandığı 19 ABL 724 otomobil Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki bir parkta bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.