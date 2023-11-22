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        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza

        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:58
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        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza
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        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza uygulandı.

        Y. K. idaresindeki 23 LF 188 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi'ndeki uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Polis kovalamacası sırasında İskilip 1. Cadde'de tabelaya çarparak duran otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

        Polis ekiplerince yakalanan sürücüye toplam 23 bin 840 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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