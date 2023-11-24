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        Çorum'da 11. Kitap Kültür Günleri başladı

        Çorum Belediyesince düzenlenen 11. Kitap Kültür Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:28
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        Çorum'da 11. Kitap Kültür Günleri başladı
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        Çorum Belediyesince düzenlenen 11. Kitap Kültür Günleri başladı.

        80 yayınevinin yer aldığı 11. Kitap Kültür Günleri için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi’nde açılış töreni yapıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, fuarın 10 gün açık kalacağını söyledi.

        Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük kitap fuarını düzenlediklerini belirten Aşgın, "Burada ülkemizin ne kadar birikimi, akademisyeni, yazarı, şairi varsa onları ilimizde çocuklarla, gençlerle buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Geçen yılki fuara 100'e yakın yayınevi ve 100'e yakın yazarın katıldığını anlatan Aşgın, "Her geçen yıl biraz daha büyük, her geçen yıl biraz daha organize fuarımızı geçekleştiriyoruz. Bu yılki hedefimiz yine tüm ilçelerden, mümkünse köylerden tüm çocukları kitabın kokusuyla, alimin kalemiyle, şairin sözüyle buluşturmak. İnşallah bunu başaracağız ve bu yıl 150 bin gencimizi buraya getireceğiz, kitapla buluşturacağız." İfadelerini kullandı.

        Aşgın, kitap alabilmeleri için 22 bin öğrenciye 50'şer liralık hediye çeki dağıttıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Aşgın, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yazar Yusuf Kaplan, fuarın açılış kurdelesini kesti.

        Fuar, 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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