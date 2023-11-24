Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Çorum'da hafif ticari aracın çarpması nedeniyle yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

K.P'nin kullandığı 55 ACS 725 plakalı hafif ticari araç, Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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