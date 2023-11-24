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        Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Çorum'da hafif ticari aracın çarpması nedeniyle yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:37
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        Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari aracın çarpması nedeniyle yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

        K.P'nin kullandığı 55 ACS 725 plakalı hafif ticari araç, Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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