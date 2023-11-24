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        Çorum'da bir vatandaş, arazisinden geçen yolu mahkeme kararıyla ulaşıma kapattı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaş, arazisinden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:18
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        Çorum'da bir vatandaş, arazisinden geçen yolu mahkeme kararıyla ulaşıma kapattı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaş, arazisinden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.

        Arazi sahiplerinden Uğur Asiltürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum İdare Mahkemesine açtıkları davayı kazandıklarını ve Osmancık Belediyesiyle uzlaşamadıkları için yolu trafiğe kapatmaya karar verdiklerini söyledi.

        Yolun 1997 yılında Osmancık Belediyesince açıldığını belirten Asiltürk "Mülkiyeti şahsımıza ait arsadan, 1995'te belediye meclisi ve 1997'de encümen kararıyla köprüye yol açmak için 2 bin 488 metrekare alan alındı. O tarihte bize bu arazide imar izni verilmesi şartıyla bu alanın tapusunu belediyeye devrettik. Belediye de yolu açtı. Ancak inşaat yapmaya kalktığımızda Kızılırmak taşkın sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle imar izni verilmedi. Oysa aynı alanda imar izni verilmiş başka emsal binalar da bulunuyor. Bu nedenle biz de o yıllarda yapılan uygulamayı mahkemeye taşıdık. Çorum İdare Mahkemesi belediyenin yaptığı işlemin iptaline karar verdi." dedi.

        Asiltürk, mahkeme kararına istinaden Sahilyolu Caddesinin bir bölümünü kendi imkanlarıyla tel örgü çekerek trafiğe kapattıklarını ifade etti.

        Osmancık Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise araziyle ilgili kamulaştırma işlemlerine devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gemici Mahallesi 384 ada 8-9-10-13 parsellerde 1997 yılında 2981 Sayılı Kanunun 10/C Maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının, Çorum İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/144 sayılı kararına göre iptal edildiği anlaşıldığından, Belediyemiz Encümeninin 10.08.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile bahse konu alanın kamulaştırılması ilgili işlemlere devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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