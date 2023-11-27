Çorum'da alkollü araç kullanan sürücü bariyerlere çarptı

Çorum'da otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Ceylan T. (31) idaresindeki 34 DTT 051 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tedavi önerisini reddeden sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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