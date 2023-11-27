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        Çorum'da alkollü araç kullanan sürücü bariyerlere çarptı

        Çorum'da otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:10
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        Çorum'da alkollü araç kullanan sürücü bariyerlere çarptı
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        Çorum'da otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

        Ceylan T. (31) idaresindeki 34 DTT 051 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin tedavi önerisini reddeden sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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