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        Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi İskilip'te

        İskilip Belediyesi ve Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği'nin işbirliğiyle ilçeye gelen Çanakkale Gezici Müzesi, ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:20
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        Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi İskilip'te
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        İskilip Belediyesi ve Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği'nin işbirliğiyle ilçeye gelen Çanakkale Gezici Müzesi, ziyarete açıldı.

        Çanakkale Savaşı'nı simgeleyen 1090 eserin yer aldığı müze için açılış töreni yapıldı.

        Belediye Başkanı Ali Sülük, törende yaptığı konuşmada, müzenin 7 gün boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi.

        Vatandaşları sergiyi gezmeye davet eden Sülük, her yaştan kişiye 100 yıl önceki Çanakkale ruhunu yaşatmak istediklerini kaydetti.

        Törende Sülük ve beraberindeki AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ve davetliler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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