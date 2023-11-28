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        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisi açıldı

        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisinin faaliyete girdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:25
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        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisi açıldı
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        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisinin faaliyete girdiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, parke taşı üretim tesisinin yanına kurulan yeni tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Sülük, ilçenin sıcak asfalt ihtiyacını bu tesisten karşılayacaklarını, çevre ilçelere de asfalt satarak gelir elde edeceklerini belirtti.

        Gurur duyduğu bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sülük, "Asfalt şantiyemize start vererek ilk ürettiğimiz bitümlü sıcak asfaltla tesisimizin yolunu yapmaya başladık. Asfalt üretim tesisimizin kurulmasında büyük desteğinden dolayı Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen'e ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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